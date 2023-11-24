В Перми три человека погибли при пожаре в частном доме

В результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека, еще один пострадал, сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю.

"В Кировском районе города Перми по факту гибели во время пожара матери и двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщили в управлении СК.

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар в частном кирпичном жилом доме на улице Чекалина в Перми произошел в 02:50 (00:50 мск) 24 ноября. Площадь пожара составила 300 кв. м. В тушении принимали участие 43 человека личного состава и 10 единиц техники от МЧС России.

В управлении СК по Пермскому краю пояснили, что в результате пожара погибли женщина 1988 года рождения и ее дети 2012 и 2018 годов рождения, еще одного человека госпитализировали.