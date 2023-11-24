Mash: в Москве загорелась электроподстанция «Чагино»

В Москве начался пожар на территории электроподстанции «Чагино» в районе Люблино. В последний раз из-за ее повреждения в 2005 году произошла техногенная катастрофа. Тогда без электроэнергии оказались несколько регионов.

«Пожар на территории московской электроподстанции „Чагино“ в Люблино. По нашей информации, очаг возгорания в здании трансформатора», — пишет Mash. Отмечается, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В настоящий момент повреждение трансформатора на подстанции никак не влияет на инфраструктуру Москвы.