ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР и ранили ребенка

Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 г.р. – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В Кировском и Петровском районах Донецка два мирных жителя, один из них сотрудник коммунального предприятия, пострадали в результате сброса взрывоопасных предметов с БПЛА, — сообщил Пушилин.