Юрист рассказал, как мошенники атакуют детей

Мошенники стали все чаще выбирать детей в качестве жертвы своих замыслов, рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, злоумышленники играют на присущих молодежи качествах — доверчивости, непонимании ценности денег, дефиците общения, а также жажде поощрения и признания.
Соловьев отметил, что наиболее распространенной стратегией аферистов является сообщение от имени популярного блогера о призе. Они уверяют, что для получения подарка требуется предоставить данные карты самого ребенка или родителя. Именно эти данные и есть цель мошенников.
В момент «получения» выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета, — рассказал юрист.
По мнению Соловьева, другими популярными схемами с «легким заработком» для детей являются предложения о просмотре за деньги роликов или участие в голосовании. Для «оформления» на данную работу, аферисты также просят данные банковской карты, а получив еще и СМС с кодом входа, списывают с нее все средства. Из той же серии мошенничество на онлайн-играх. Там, где за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень, также запрашиваются данные карты, предупредил Соловьев.
Telegram-канал Amber Mash ранее сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, который взламывал чужие личные кабинеты на маркетплейсе Ozon и заказывал товары для себя. По данным канала, сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Как сообщал канал, 20-летний подозреваемый находил номера телефонов жертв в интернете, звонил им и путем обмана просил сообщить СМС-код для входа в аккаунт на торговой площадке.