Юрист рассказал, как мошенники атакуют детей

Мошенники стали все чаще выбирать детей в качестве жертвы своих замыслов, рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, злоумышленники играют на присущих молодежи качествах — доверчивости, непонимании ценности денег, дефиците общения, а также жажде поощрения и признания.

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Соловьев отметил, что наиболее распространенной стратегией аферистов является сообщение от имени популярного блогера о призе. Они уверяют, что для получения подарка требуется предоставить данные карты самого ребенка или родителя. Именно эти данные и есть цель мошенников.

В момент «получения» выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета, — рассказал юрист.

По мнению Соловьева, другими популярными схемами с «легким заработком» для детей являются предложения о просмотре за деньги роликов или участие в голосовании. Для «оформления» на данную работу, аферисты также просят данные банковской карты, а получив еще и СМС с кодом входа, списывают с нее все средства. Из той же серии мошенничество на онлайн-играх. Там, где за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень, также запрашиваются данные карты, предупредил Соловьев.