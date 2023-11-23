Жители Дублина вышли на митинг после нападения иностранца на детей

Мужчина, напавший с ножом на детей возле школы в Дублине (Ирландия), оказался иностранцем. Об этом сообщила газета Daily Mail, не уточнив его национальности. При этом в соцсетях появляются неподтвержденные сведения о том, что нападавший якобы является гражданином Алжира.

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Сообщения СМИ вызвали возмущение местных жителей. Они вышли на улицу с требованием к властям выгнать мигрантов. Daily Mail сообщает, что некоторые протестующие участвовали в драках с полицией и бросали в правоохранителей бутылки.

В результате нападения возле школы на Парнелл-стрит в Дублине были ранены пять человек — женщина, трое детей и сам нападавший. На месте ЧП работают сотрудники полиции и других экстренных служб, дороги в районе происшествия временно перекрыты.

Задержали 50-летнего преступника очевидцы — они отобрали у него нож, повалили на землю и начали бить ногами. Мотивы злоумышленника неизвестны. При этом местные правоохранители исключают терроризм.