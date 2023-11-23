Школьница отдала мошенникам 375 тысяч рублей «на лечение бабушки»

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 21 ноября. Сначала девочке позвонили с незнакомого номера на домашний телефон — в трубку сильно плакал женский голос. Девочка не поняла, кто это был, но голос был похож на голос её бабушки. После этого мошенники позвонили второй раз, но уже на мобильный. Девочке рассказали, что её бабушка попала под колёса автомобиля и получила серьёзные травмы. На лечение мошенники потребовали попросили 600 тысяч рублей, а также продиктовали инструкции — девочка должна была собрать бабушке в больницу не только деньги, но и полотенце, постельное бельё и бумагу. После этого к дому ребёнка послали курьера.