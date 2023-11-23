Мошенники заставили ребенка отдать 375 тысяч рублей на «лечение» бабушки

В Москве аферисты убедили 12-летнюю школьницу в том, что ее бабушка попала под машину и заставили ребенка передать им все накопления родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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12-летняя девочка находилась дома одна, когда ей позвонили неизвестные, девочке показалось, что ей звонит ее бабушка. Спустя некоторое время ребенку снова поступил звонок, незнакомый голос сообщил ребенку, что ее бабушка попала под машину, чтобы спасти ее, срочно нужно 600 тысяч рублей.

Школьница нашла в квартире 375 тысяч рублей, и, следуя инструкции злоумышленников, завернула деньги в постельное белье и передала приехавшему курьеру.