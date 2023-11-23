Житель Ельца выжил после удара током в 27 тысяч вольт
Житель Ельца в Липецкой области выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который он получил на крыше вагона в депо. Об этом сообщают «Вести Липецк».
На видео, которое опубликовал портал, видно мужчину, который стоит на крыше вагона в депо и что-то делает с проводами. Затем можно услышать хлопок и увидеть вспышку, после которой житель Ельца падает на крышу вагона.
По данным «Вести Липецк», несмотря на разряд в 27 тысяч вольт мужчина выжил. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Причины действий мужчины пока неизвестны.
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