Житель Ельца выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Житель Ельца в Липецкой области выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который он получил на крыше вагона в депо. Об этом сообщают «Вести Липецк».

На видео, которое опубликовал портал, видно мужчину, который стоит на крыше вагона в депо и что-то делает с проводами. Затем можно услышать хлопок и увидеть вспышку, после которой житель Ельца падает на крышу вагона.