Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

Бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Его подозревают в причастности к нарушениям во время строительства жилых домов.

«Задержание экс-чиновника может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов. Тех, зданий которые сильно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — передает telegram-канал Mash.

Там дополнили, что примерно две недели назад чиновника сняли с должности, а после дали возможность уйти по собственному желанию. Сегодня экс-чиновника задержали сотрудники полиции. С Гравиным сейчас работают сотрудники Следственного комитета России.