В Таиланде задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Пограничная полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом 32-летнего гражданина России. Об этом сообщил замкомиссара Иммиграционного бюро генерал-майор Пантана Нучанарт, передает «РИА Новости».

По его словам, причиной задержания россиянина стала просроченная виза. Это выяснили пограничники в районе Кхуандон провинции Сапун, который находится на границе с Малайзией.

Кроме того во время проверки было установлено, что на россиянина выписано «красное уведомление» Интерпола. Известно, что задержанный гражданин РФ в течение 15 лет являлся членом преступной группировки, проводившей незаконные денежные операции в Москве.