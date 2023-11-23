Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в аэропорту

© Lenta.ru

Самолет американской авиакомпании American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту в США. Об этом пишет портал Aviation Safety.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 20 ноября. Отмечается, что пассажирский лайнер собирался выполнить рейс из Чикаго (Иллинойс) в Омаху (Небраска).

По данным источника, во время отбуксировки воздушного судна в него врезался грузовик. Потерпевший аварию самолет возобновил полеты только через 23 часа после происшествия.