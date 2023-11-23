В Сочи женщину убили молотком на глазах у ребенка

"По версии следствия, ранним утром 23 ноября 2023 года подозреваемый прибыл к квартире по улице Альпийская, где проживала бывшая супруга и их <...> малолетний сын. Открыв имевшимся ключом дверь, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком нанес множественные удары по голове и телу женщины, а после причинил ножевые ранения. В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте. В момент преступления в квартире находился малолетний сын подозреваемого, он не пострадал", - говорится в сообщении.