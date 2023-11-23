Мужчина разбил памятник воинам-освободителям в Ростовской области

В поселке Веселый в Ростовской области мужчина разбил кувалдой памятник «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны», его задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России. Инцидент произошел 22 ноября.

«Мужчина, находясь в поселке Веселый, действуя умышленно, с помощью кувалды нанес удары по мемориальным доскам с именами погибших воинов, повредив памятник "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны"», — говорится в тексте.

Отмечается, что 37-летнего вандала задержали, в месте его жительства нашли орудие преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны.