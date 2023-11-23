Стали известны детали дела российского генерала о хищениях

Задержанный по подозрению в хищении директор образовательного учреждения Дагестана дал признательные показания. Детали дела раскрыли «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант сам явился в следственные органы, признал вину и возместил причиненный ущерб. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.