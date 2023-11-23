Гражданин Молдавии попытался поджечь военкомат в Подмосковье

В Подмосковье гражданин Молдавии попытался поджечь военкомат и был задержан на месте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел 23 ноября в Волоколамске на Советской улице. Находящийся в России без регистрации 35-летний гражданин Молдавии достал из пакета несколько бутылок с зажигательной смесью и начал бросать их в здание военкомата.

Все бутылки, которые мужчина бросил в здание, отрикошетили и упали ему под ноги. Иностранец поднял одну из них и снова метнул в военкомат, но результат был тот же.