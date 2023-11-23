На Багамах после нападения акулы пропала туристка
После нападения акулы на Багамах пропала без вести 47-летняя туристка из Германии, ее поиски продолжаются. Об этом сообщает Eyewitness News.
По данным портала, инцидент произошел утром 21 ноября в водах города Уэст-Энда в районе пляжа Тайгер. Пропавшая немка перед нападением акулы принимала участие в дайвинг-экскурсии. Именно там женщина и столкнулась с хищником.
«После кратковременного всплытия на поверхность она исчезла и с тех пор не появлялась. Было найдено только ее водолазное снаряжение», — говорится в тексте.
Отмечается, что поиски туристки продолжаются.
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