На Багамах после нападения акулы пропала туристка

После нападения акулы на Багамах пропала без вести 47-летняя туристка из Германии, ее поиски продолжаются. Об этом сообщает Eyewitness News.

На Багамах после нападения акулы пропала туристка
© globallookpress.com

По данным портала, инцидент произошел утром 21 ноября в водах города Уэст-Энда в районе пляжа Тайгер. Пропавшая немка перед нападением акулы принимала участие в дайвинг-экскурсии. Именно там женщина и столкнулась с хищником.

«После кратковременного всплытия на поверхность она исчезла и с тех пор не появлялась. Было найдено только ее водолазное снаряжение», — говорится в тексте.

Отмечается, что поиски туристки продолжаются.

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