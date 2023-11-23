Аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки

Аэропорт в Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки, в которой обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты, сообщает Telegram-канал Baza. Выявить подозрительные девайсы удалось с помощью интроскопа.

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Всех работников грузового комплекса уже эвакуировали с территории. К зданию направили взрывотехников и кинологов.

До этого пермский аэропорт Большое Савино приостанавливал работу из-за обильного снегопада. К утру 23 ноября инфраструктурный объект возобновил прием и отправления самолетов. Некоторое время аэродром был закрыт, а после работал с перебоями. Не менее девяти самолетов вылетели из аэропорта с отставанием от графика.