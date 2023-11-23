Неизвестный напал с ножом на детей у школы в Дублине

В столице Ирландии не менее трех детей пострадали в результате вооруженного нападения на школу. Об этом пишет Daily Mail.

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По предварительным данным, пострадавшие получили ножевые ранения, находясь неподалеку от школы для девочек в центре Дублина. После этого район площади Парнелл был оцеплен. В больницу доставили трех несовершеннолетних.

Некоторые СМИ сообщают, что подозреваемый уже арестован. При этом его личность пока не установлена, а он сам также получил травмы на месте происшествия.