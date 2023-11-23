В московском метро на девушку напали из-за «нарушения этикета»

По имеющейся информации, конфликт разгорелся из-за того, что девушка стала спиной к мужчине, который сидел на кресле. Сначала мужчина не проявлял агрессии, однако его спутница затеяла с пострадавшей словесную перепалку. По её словам, девушка нарушила правила этикета. Через какое-то время в конфликт вступил и сам мужчина — пассажир набросился на девушку и стал душить.