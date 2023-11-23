В московском метро на девушку напали из-за «нарушения этикета»
23-летняя девушка стала жертвой нападения на синей ветке московского метро из-за «нарушения этикета». Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, конфликт разгорелся из-за того, что девушка стала спиной к мужчине, который сидел на кресле. Сначала мужчина не проявлял агрессии, однако его спутница затеяла с пострадавшей словесную перепалку. По её словам, девушка нарушила правила этикета. Через какое-то время в конфликт вступил и сам мужчина — пассажир набросился на девушку и стал душить.
«Всю дорогу он сидел, не отсвечивал, потом встал, начал со мной ругаться, а потом душить. Я была в ужасном стрессе, очень напугана», — рассказала пострадавшая.
Девушка также добавила, что готова написать заявление в полицию. На текущий момент она уже обратилась в больницу, чтобы зафиксировать травмы.
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