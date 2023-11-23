Полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе
В региональном отделении МВД заявили, что полицейские установили личности подростков, жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса.
Об этом ведомство сообщило в Telegram.
«Установлены личности находящегося в кадре подростка и автора видео. Оба 2009 года рождения... Родители юношей будут привлечены к административной ответственности статье 5.35 КоАП России», — говорится в заявлении.
Уточняется, что административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. с Самими подростками полицейские уже провели профилактическую беседу.
Ранее в Telegram появилось видео, на котором зафиксировано, как подросток поджаривает на Вечном огне кусок хлеб, нанизанный на ветку дерева.