Пожарные спасли замурованную в квартире пенсионерку в Новой Москве

Пожарные помогли пенсионерке, замурованной в собственной квартире. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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За помощью к пожарным обратились родственники 79-летней женщины. Они сообщили, что пенсионерка давно не выходила на связь, а дверь в ее квартиру закрыта изнутри.

Спасатели выехали в поселение Рязановское по адресу улица Знамени Октября, дом 9. На месте специалисты с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз с балкона верхнего этажа и попали в квартиру пенсионерки. Хозяйка жилья лежала на полу и не могла встать.

— Спасатели переложили пострадавшую на кровать и вызвали бригаду скорой помощи, — пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».