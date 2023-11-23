Пожар в ресторане в центре Москвы потушен

Пожар в ресторане, расположенном на Новом Арбате в центре Москвы, потушен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции», — заявили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек, указали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в результате пожара пострадавших нет.

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств пожара. По данным из открытых источников, инцидент произошел в ресторане Steak it easy.