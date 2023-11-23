По его словам, на станцию Пермь-2 прибыл поезд, который в среду, 22 ноября, столкнулся с тепловозом.

Губернатор отметил, что на станции дежурили представители краевого Минздрава и Минсоцразвития, автомобиль скорой помощи.

«За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу», — уточнил глава Прикамья.