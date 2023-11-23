Махонин: поезд «Адлер – Пермь» прибыл на конечную станцию
Пассажирский поезд «Адлер - Пермь», столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области, прибыл на конечную станцию, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, на станцию Пермь-2 прибыл поезд, который в среду, 22 ноября, столкнулся с тепловозом.
Губернатор отметил, что на станции дежурили представители краевого Минздрава и Минсоцразвития, автомобиль скорой помощи.
«За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу», — уточнил глава Прикамья.
Напомним, что ЧП произошло в районе 962 км Куйбышевской железной дороги, между станциями Бряндино и Тиинск. Пострадали 25 человек, в том числе, один ребенок.
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