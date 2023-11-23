Глава Мурманской области заявил о скоплении «транзитных» беженцев

В Кандалакшском районе Мурманской области наблюдается скопление «транзитных» беженцев, которые хотят попасть в Финляндию. Властями региона приняты меры по обеспечению их безопасности, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

По его словам, граждан других государств, пребывающих в Россию для транзита в Финляндию, невозможно оставить «в снегу и на морозе без обогрева и питания» и властями региона обеспечены условия для их безопасного пребывания.

«Тем не менее, высокое скопление и увеличение динамики пребывания к нам иностранных граждан простимулировало нас для принятия дополнительных решений», — заявил Андрей Чибис.

Он пояснил, что в Мурманской области введен режим повышенной готовности и на границе региона установлены дополнительные пропускные пункты. А также проводится тщательная проверка документов иностранцев на предмет их легального нахождения на территории России.

При этом установка КПП привела к тому, что те, кто «находятся здесь нелегально, разворачивают машины и уезжают». Однако, уже была незаконная попытка прорыва границы с Финляндией, которая была пресечена, заметил губернатор.

Ранее в Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября намерены закрыть все КПП на границе с Россией, кроме самого северного - «Райа-Йоосеппи», граничащего с Мурманской областью. Это решение было объяснено тем, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время.