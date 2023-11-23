Известного иконописца ударили ножом в электричке в Сергиевом Посаде

Пассажир электрички несколько раз ударил ножом известного иконописца. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

© Pixabay

По ее словам, о произошедшем сообщила супруга пострадавшего. Она рассказала, что около часа ночи пассажир электрички два раза ударил оппонента ножом в грудь и брюшную полость. Иконописца госпитализировали с проникающими ранениями.

По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 59-летний житель Владимирской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», на время следствия он арестован.

В ходе допроса задержанный рассказал, что чистил грейпфрут. В какой-то момент между ним и иконописцем произошел конфликт, после чего любитель фруктов пустил в ход нож «чтобы отстал».

По информации ТАСС, пострадавшим оказался байкер и иконописец Аркадий Холопов. Он трудился в мастерской Троице-Сергиевой лавры и участник движения «Ночные волки».