В подъезде жилого дома в Москве обнаружили две гранаты

В подъезде жилого дома Москвы обнаружили две гранаты, предположительно времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел на Старопетровском проезде в Войковском районе столицы. Снаряды были найдены при разгрузке мусоропровода.

Из здания эвакуировали 60 человек. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Других подробностей о происшествии нет.