Подростки пожарили хлеб на Вечном огне в Энгельсе

В Сети появилось видео, на котором подростки жарят хлеб на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945» на набережной в Энгельсе Саратовской области. Следователи проверяют информацию о правонарушении, сообщает следственного управления СК РФ по региону.

В ходе проведения мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена видеозапись, на которой, предположительно, несовершеннолетний совершает противоправные действия на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945» на Набережной Рудченко города Энгельса <...>, организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого в Волгограде были задержаны две студентки, прикурившие сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и арест за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

5 мая в Нефтекумске Ставропольского края против двух жителей Дагестана было возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма после того, как они помочились на Вечный огонь.