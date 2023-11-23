Тело погибшего в Индии российского актера решили не возвращать в РФ

Российского актера Максима Белецкого, о гибели которого стало известно в середине ноября, похоронят в Индии. Об этом сообщили на странице театра кукол Йошкар-Олы в соцсети «ВКонтакте».

На прошлой неделе индийские СМИ сообщили о гибели на севере страны в штате Химачал-Прадеш двух россиян - 37-летнего Максима Белецкого и 21-летней Анны Ранцевой. Их тела были найдены в термальном бассейне. Сообщалось, что полиция рассматривает несколько версий их гибели.

Максим Белецкий служил в театре кукол Йошкар-Олы в 2007-2021 годах. Он окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств, затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Белецкий дважды становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли.