СК просит арестовать мужчин за избиение подростков на севере Москвы
Следствие ходатайствует об аресте двух мужчин, избивших детей на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 23 ноября.
По ее словам, причастность фигурантов к совершению преступления доказывается в том числе записями с камер видеонаблюдения.
— Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам их преступной деятельности, — резюмировала Иванова.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Базовской. Мужчины подошли к группе школьников, после чего начали избивать их палкой, требуя встать на колени и извиниться за свои игры. Одному из детей злоумышленники угрожали ножом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».