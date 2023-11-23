В российском регионе сожгли могилу спасавшего бойцов в зоне СВО врача

В городе Миасс Челябинской области неизвестные сожгли могилу врача-реаниматолога Олега Марченко, спасавшего российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Аргументы и факты».

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Злоумышленники осквернили сразу несколько могил участвовавших в СВО россиян. Очевидцы рассказали о разбросанных по кладбищу разорванных флагах.

Марченко отправился в зону боевых действий в июле. В зоне СВО он стал начальником госпиталя. Мужчины не стало 4 ноября.

По факту надругательства над местами захоронения возбуждено уголовное дело.