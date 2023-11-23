Девочка ударила одноклассника ножом

В Москве школьница нанесла травму мальчику из-за его привычки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в учреждении на Большой Очаковской улице. Во время урока ребенок раскачивался на стуле. Это не нравилось его однокласснице, поэтому она стала колоть его карандашом. Такая мера не подействовала, и школьница достала из пенала нож, с помощью которого на прошлом уроке вырезала поделки.

Лезвие вонзилось в спину мальчика. После этого он отправился в медпункт, где ему оперативно обработали рану и отпустили домой.