Москвичка заработала более миллиона рублей на вымышленном ребенке

Москвичка «заработала» больше миллиона на вымышленном ребенке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина девять лет врала о том, что у нее есть дочка, и получала социальные пособия по уходу за ней.

По информации канала, женщина придумала схему еще в 2014 году, когда ей было 21. Она подделала свидетельство о рождении дочери, назвала несуществующего ребенка Люба Адамовна и отнесла документы в отдел соцзащиты Басманного района. Там ей назначили пособие по уходу за ребенком.

Обман длился долгие годы и был вскрыт лишь этой осенью. Полицейские задержали женщину и подсчитали ущерб — за девять лет из бюджета москвичка получила около 1,2 млн рублей.