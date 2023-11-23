Мужчина распылил газ в поликлинике, выкрикивая проукраинские лозунги

В Новосибирске неизвестный мужчина распылил газ из баллончика, выкрикивая при этом проукраинские лозунги. В региональном управлении МВД рассказали «МК в Новосибирске», что он вел себя неадекватно, сейчас полиция занимается его поисками.

Неизвестный вел себя неадекватно. Потом он распылил газ в сторону охранника, после чего выругался и скрылся. Полиция разыскивает его, — пояснили в ведомстве.

По данным правоохранителей, посетителя заметила одна из пациенток медицинского учреждения. Она сообщила охраннику, что увидела мужчину с газовым баллончиком. Отмечается, что инцидент произошел в поликлинике на улице Тюленина.

Утром 17 ноября в отделение банка в подмосковном Егорьевске зашла 27-летняя девушка и облила зеленкой сотрудницу, обслуживающую клиентов у окна № 5. При этом злоумышленница выкрикивала проукраинский лозунг. По одной из версий, она стала жертвой украинских мошенников.