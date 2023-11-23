Музыканта Эдуарда Шарлота поместили в спецприемник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

В заключении Шарлот проведет почти две недели, но после окончания административного ареста против него могут возбудить уголовное дело, уточняет канал.

Если дело будет возбуждено, музыканта процессуально задержат уже в качестве подозреваемого и определят ему дальнейшее местонахождение.

Два других административных протокола в отношении музыканта суд пока не рассматривал. Накануне пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали в Telegram-канале видео со звонком певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского.