Сооруженный волонтерами Поцелуев мост в Петрозаводске рухнул

По информации Telegram-канала, подвесной мост в прошлом году построили волонтеры при медийной поддержке мэрии Петрозаводска. При этом сразу после открытия горожане начали жаловаться, что конструкция неустойчива, а деревья, на которых она была закреплена, могут упасть в воду.