СК пообещал найти виновных в ситуации с Максудовым

Следственный комитет (СК) приложит все усилия для того, чтобы виновные в уходе из жизни корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова были найдены и понесли наказание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК выразили глубокие и искренние соболезнование родным и близким журналиста. Они напомнили, что многие из них были лично знакомы с Максудовым.