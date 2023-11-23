ТАСС: спецслужбы Украины распространили среди воронежских школьников фейк о готовящемся теракте

В одном из мессенджеров начали распространять фейк о теракте, якобы готовящемся в воронежской школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Воронежской области.

По данным ТАСС, канал, распространяющий ложную информацию о теракте, был создан украинскими спецслужбами. С 22 ноября воронежским школьникам начали поступать приглашения подписаться на него.

Канал также содержал «другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе», подчеркнули в воронежской администрации. Правоохранители провели расследование и выяснили, что эта информация — «фейк, подготовленный спецслужбами Украины».

В правительстве Воронежской области призвали родителей следить за интернет-источниками, на которые подписываются их дети, и сообщать о сомнительных ресурсах по номеру 112.