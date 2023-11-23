На Урале пьяный россиянин ударил школьницу бутылкой по голове

Инцидент произошел в Златоусте. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристал к трем детям на улице. За них вступилась прохожая, тогда мужчина переключился на нее и повредил авто женщины. Девочка из компании детей решила помочь женщине в борьбе с дебоширом. Тогда тот ударил ее по голове стеклянной бутылкой из-под пива. Девочка потеряла сознание, на скорой ее доставили в больницу.