В России трое детей попали в больницу после купания в бассейне

Дети отдыхали вместе с родителями в загородном коттедже под Уфой. Во время нахождения в бассейне они почувствовали недомогание. Отдых пришлось прервать, однако по возвращении домой состояние россиян не улучшилось.
Осмотревшие детей медики госпитализировали троих из них, остальных несовершеннолетних отправили домой.
В сентябре похожий случай произошел в Тюменской области, где двоих детей положили в больницу после купания в бассейне. В региональной прокуратуре объяснили, что из-за ненадлежащего обслуживания в бассейне произошла утечка химикатов.
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