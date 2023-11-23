Экс-владелице кафе «Андерсон» грозит тюремный срок за неуплату налогов

Бывшей владелице кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов и махинации с бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Экс-владелице кафе «Андерсон» грозит тюремный срок
© РИА Новости

По информации канала, Татулова раздробила свою сеть кафе на десятки юридических лиц, таким образом значительно сокращая сумму выплачиваемых налогов. В результате ежегодно «Андерсон» приносил владелице до 2 млрд рублей. Этот факт и заинтересовал сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС), которые в ближайшее время могут предъявить предпринимательнице обвинение.

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После продажи сети «Андерсон» компании «Вкусвилл» за сумму от 600 млн до 800 млн рублей Татулова уехала в Португалию. При этом возможность получения вида на жительство в этой стране она изучала еще в 2021 году. Там предпринимательница, по данным канала, хочет заниматься строительством бань на купленной земле в старинном поместье. Место она назвала «Каникулы у мамы». В Португалии теперь также живут и сыновья Татуловой.

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