В Москве арестовали мужчину, с весны готовившего теракт в военкомате

"По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провел разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что фигурант в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года изучал способы совершения террористической деятельности, а также правила обращения с оружием, взрывчатыми веществами, способы изготовления коктейля Молотова и иных взрывчатых веществ, а также пособия по их использованию.