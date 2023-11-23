Россиянка привязала пожилую мать к батарее и ушла из дома

В Подмосковье женщина привязала мать к батарее, чтобы она не травмировалась, и отлучилась по делам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Королеве. Россиянка жила вместе со своей 78-летней матерью, у которой были проблемы со здоровьем. Пожилой женщине было сложно ходить без посторонней помощи, она нередко падала. Подобные случаи выводили дочь из себя.

В день инцидента россиянке нужно было уйти из дома. Для того, чтобы мать не падала, она привязала пенсионерку ремнем к батарее. Женщина пришла домой только под конец дня, в этот момент пенсионерка не двигалась.