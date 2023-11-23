Два рейса перенаправлены на запасной аэродром в Санкт-Петербурге

Самолеты из Уфы и Тюмени, летевшие в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево из-за плохих погодных условий. Об этом со ссылкой пресс-службу ОО «Воздушные ворота Северной столицы» пишет РИА Новости.

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По данным управляющей компании аэропорта «Пулково», сегодня воздушная гавань работает при сильном боковом ветре и снеге.

«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево», - пояснили в пресс-службе.

Также в связи с плохой погодой в аэропорту проводятся мероприятия по очистке взлетно-посадочных полос от снега и противообледенительная обработка самолетов.

При этом согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта «Пулково», был задержан рейс FV 6571, который должен был вылететь в 10:50 в Красноярск.