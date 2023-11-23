Украинский школьник застрелил товарища на занятии в кружке

На Украине 14-летрий школьник выстрелил в своего товарища из пневматической винтовки во время занятия в кружке, где они учились обращаться с оружием, сообщает Telegram-канал «Политика страны». От полученного ранения подросток скончался на месте.

Инцидент произошел в Ивано-Франковской области. По информации канала, причиной гибели школьника стало неосторожное обращение с оружием.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы в «Ростиксе». Тот был госпитализирован с ожогом роговицы глаза, а его друзья, чтобы объяснить случившееся родителям придумали историю о налете бандитов на заведение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.