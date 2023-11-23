В Индии ответили на вопрос о кремации погибших у горячего источника россиян

Тела двух российских граждан, обнаруженных мертвыми в индийском штате Химачал-Прадеш, будут кремированы, но только после установления причины их смерти. Об этом со ссылкой на полицию штата пишет РИА Новости.

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Тела 37-летнего Максима Белецкого и 21-летней Анны Ранцевой были обнаружены на прошлой неделе у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран. Рядом лежали их мобильные телефоны и паспорта.

В полиции отметили, что сейчас ведется расследование и выясняется «был ли это сговор о самоубийстве».

«Если при вскрытии тел будет обнаружено что-то подозрительное, то мы начнем следствие — и тогда кремация может быть отложена», — пояснил сотрудник правоохранительных органов.

В свою очередь в посольстве России уточнили, что российские граждане умерли 16 ноября. В диппредставительстве взаимодействуют с индийскими правоохранительными органами по делу об их смерти. При этом в гостевом доме, где жили россияне, нашли записку на английском языке, содержащую просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам, пишет ТАСС.