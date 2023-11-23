Задержан агент Украины, готовивший теракт против российского офицера

Агента украинских спецслужб задержали за подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве рассказали, что задержанный — 28-летний гражданин Украины. По информации силовиков, его завербовали в сентябре 2022 года в Харьковской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его отправили в Россию и поставили задачу выяснить адрес проживания российского военного и убить его.

Агент для конспирации ездил на велосипеде под видом курьера. При обыске у него изъяли взрывчатку общей массой свыше 1 кг, электродетонаторы и поддельный российский паспорт — по нему он должен был покинуть Россию после убийства.