Стали известны подробности об автомобиле, который взорвался на границе США и Канады
Автомобилем, который взорвался канадско-американской границе, оказался Bentley Flying Spur стоимостью в 300 тысяч долларов. Как сообщает Daily Mail, в транспортном средстве находились 56-летний предприниматель и его жена.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул сообщила, что ФБР окончило расследование инцидента — происшествие определили как ДТП, а не террористический акт. Осмотр места показал отсутствие следов взрывчатки — автомобиль при разгоне врезался в бордюр и перевернулся, после чего взорвался.
Отмечается, что погибшие супруги незадолго до смертельной поездки заходили в казино Seneca Niagara resort, однако пробыли там всего несколько минут. Предположительно, они проживали на западе штата Нью-Йорк.
Напомним, что автомобиль взорвался минувшей ночью на американской стороне Радужного моста, который соединяет США и Канаду через Ниагарский водопад. Инцидент привел к закрытию четырех пограничных переходов, в международном аэропорте Буффало Ниагара начали проверки автомобилей. Кроме водителя и пассажира в инциденте пострадал еще один человек — от взрыва неопасные ранения получил сотрудник пограничной службы.