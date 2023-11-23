Автомобилем, который взорвался канадско-американской границе, оказался Bentley Flying Spur стоимостью в 300 тысяч долларов. Как сообщает Daily Mail, в транспортном средстве находились 56-летний предприниматель и его жена.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул сообщила, что ФБР окончило расследование инцидента — происшествие определили как ДТП, а не террористический акт. Осмотр места показал отсутствие следов взрывчатки — автомобиль при разгоне врезался в бордюр и перевернулся, после чего взорвался.

Отмечается, что погибшие супруги незадолго до смертельной поездки заходили в казино Seneca Niagara resort, однако пробыли там всего несколько минут. Предположительно, они проживали на западе штата Нью-Йорк.