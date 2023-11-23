На Алтае мужчина открыл стрельбу по бывшей возлюбленной

Жительница Алтайского края пострадала после того, как на нее напал бывший возлюбленный. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

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Мужчина выстрелил в женщину из пневматического пистолета. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о тяжком преступлении.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, женщина встречалась с 65-летним россиянином десять лет, но в последнее время их свидания сопровождались скандалами и насилием. Когда возлюбленная ушла от мужчины, он стал ее преследовать и заявил, что россиянка оказывает на него влияние с помощью колдовства.