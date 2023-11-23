Мурманская область ввела режим повышенной готовности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть все приграничные КПП, кроме «Райа-Йоосеппи». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В середине ноября стало известно о планах властей Финляндии зарыть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в европейских странах.

На границе Финляндии и России действовало девять КПП. В Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября закроют их все, кроме самого северного -«Райа-Йоосеппи» на границе с Мурманской областью (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Лотта», Кольский район).

Чибис подчеркнул, что из-за решения финских властей количество людей, которые хотят попасть в Финляндию через Мурманскую область, «кратно возрастет».

Губернатор добавил, что на КПП «Салла» (расположен на российско-финской границе в Кандалакшском районе Мурманской области) выросло количество иностранцев.

«Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Всего 1/8 часть», - отметил Чибис.