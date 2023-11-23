Российская учительница пойдет под суд за избиение школьников

В Канске (Красноярский край) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учительницы начальных классов одной из школ города, которая избивала учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации. Ее дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего отправления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре обвиняемая систематически била школьников из-за нарушений дисциплины. Она ударила одного из учеников головой об парту, другого толкнула. Женщина также кидала в детей канцелярскими принадлежностями.

Одно из нападений на учеников попало на видео. На кадрах видно, как учительница сначала кричит на школьника, который стоит около доски, а потом ударяет его по голове.